Сильянов рассказал, почему принял решение вернуться в «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, почему принял решение вернуться в столичный клуб после годовой аренды в «Ростове».

Игрок отметил, что донская команда хотела его оставить, и у него состоялся разговор с Валерием Карпиным, но он принял его решение о возвращении в стан «железнодорожников».

«Я хотел вернуться в «Локомотив». У меня в Москве семья, я сам — москвич. Клуб был заинтересован, поэтому я вернулся», - приводит слова Сильянова Sport24.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти играх, но не смог отметиться результативными действиями.