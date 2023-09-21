Голкипер «Сочи» Заболотный - о целях клуба: «Перед началом сезона планка была чуть повыше»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный в разговоре с представителями СМИ высказался о цели своей команды в нынешнем сезоне.

«Перед началом сезона планка у нас была чуть повыше. Судя по тому, как все происходит, было бы неплохо до зимы набрать очков. И после зимы думать, на что мы можем рассчитывать», - передает слова вратаря «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала шесть баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. В последнем матче южане потерпели минимальное поражение от столичного «Спартака» со счетом 0:1. Следующий поединок «Сочи» проведет против «Крыльев Советов».