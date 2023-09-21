Воспитанник футбольной академии петербургского «Зенит» Алексей Евсеев поделился своим мнением о шоу нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы и бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого на ютубе. Его слова передает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- Вы понимаете шоу Дзюбы со Слуцким?

- Мне прикольно это смотреть. Тот юмор, который они там показывают, часто происходит в раздевалке. Это просто приколы, Нормальные футбольные шутки. Может быть, раньше у футболистов такого не было.

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