Адамов рассказал, почему перешёл в «Зенит», а не в «Локомотив»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий сейчас за «Оренбург» на правах аренды, рассказал, почему в январе 2022 года он перешёл из «Урала» в петербургский клуб, а не в «Локомотив».

По словам Адамова, все условия с московским клубом уже были согласованы, однако в то время у президента «Урала» Григория Иванова возник конфликт с «Локомотивом», из-за того, что, в отличии от «Зенита», «железнодорожники» не были готовы переводить всю сумму трансфера сразу.

«Мы с «Уралом» были на сборах в Дубае. Я должен был переходить в «Локомотив», предварительно все условия были согласованы. Но тут приехал агент: «Есть вариант с «Зенитом». В то же время у Григория Викторовича случился конфликт с «Локомотивом» — от него перестали брать трубки», — цитирует Адамова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Адамов провёл за «Оренбург» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.