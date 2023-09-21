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Стипиди: «Не говорю, что Карпин какой-то там супертренер, но мозги у этого человека есть» эксклюзив

21 Сентября 2023 • 11:32 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о некоторых последних высказываниях главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

- Я не говорю, что Карпин какой-то там супертренер, но мозги у этого человека есть. Не думаю, что он может высказывать такие вещи, – что всем российским футболистам обязательно нужно уезжать в Европу. Карпин сам отметил, что его слова не так передали. Для того чтобы футболисты ехали в Европу, надо, чтобы их туда звали. И никогда не поверю, что Карпин говорит о деградации нашего футбола. Ничего он не деградирует. Это всё со слов тех людей, которые пытаются расшатать наш футбольный мир, которые всё время говорят, что у нас в футболе всё плохо, плохо, плохо и плохо. Но это неправда.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Павел Стипиди
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