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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мэтью Бут: «Не удивился уходу Слуцкого в индустрию шоу и юмора»

21 Сентября 2023 • 11:31 Комментировать

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут поделился мнением о медийной карьере бывшего главного тренера сборной России и московского ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Не удивлён, что Слуцкий с головой ушёл в ютуб-шоу. У него всегда был такой характер, отменное чувство юмора. Вообще не удивился, когда узнал, что Слуцкий ушёл в индустрию шоу и юмора», - передает слова Бута «Чемпионат».

Последним местом работы Слуцкого в футболе был казанский «Рубин», из которого он ушел в 2022 году. Российский специалист успел поработать в Европе, где тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Мэтью Бут
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