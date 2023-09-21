Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Евсеев в беседе с журналистом сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал о своем переходе в екатеринбургский «Урал».

- Вы оказались в «Урале». У вас были другие предложения?

- Может, были, но агент мне сказал, что лучше пойти в «Урал». Даже получилось так, что я подписал контракт с «Уралом» в офисе «Зенита». Клуб мне скинул контракт на почту, в Санкт-Петербурге я его распечатал и подписал, а потом отправил обратно.

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