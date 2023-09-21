Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Евсеев высказался о своем отношении к столичному «Спартаку». Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Я спокойно отношусь «Спартаку». Да, перед матчами с «красно-белыми», когда я играл в «Зените», чувствовался принципиальный нерв, но за пределами поля отношения совсем другие», - рассказал Евсеев.

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