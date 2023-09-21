Бут: «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» должны бросить вызов «Зениту»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут поделился мнением о конкуренции за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Я бы не сказал, что пять титулов «Зенита» подряд - это плохо. Но должна быть реакция «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Если не бросят вызов, это нездоровая тенденция», - передает слова Бута «Чемпионат».

После восьми туров чемпионата России первое место в турнирной таблице с 18 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился петербургский «Зенит», набравший 17 баллов, а топ-3 замыкают самарские «Крылья Советов» (15).