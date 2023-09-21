Адамов: «Побывать в «Зените» — мечта любого российского игрока»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий сейчас за «Оренбург» на правах аренды, признался, что не жалеет о своём переходе в петербургский клуб.

По словам Адамова, для любого российского футболиста является честью выступать за лучшую команду страны.

«Побывать в «Зените» — мечта любого российского игрока. Люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в лучшей команде, стать чемпионом», — цитирует Адамова Sport24.

Напомним, Адамов перешёл в «Зенит» в январе 2022 года из «Урала» за 5 миллионов евро. В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести 21 матч, в которых отметился двумя результативными передачами.