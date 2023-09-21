Ковёр для Роналду, скульптура для Месси и другие необычные подарки футболистам

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию стал самым значимым событием этого года, а может быть, и всего десятилетия. Появление Роналду, который должен вывести саудовский футбол на новый уровень, в какой-то степени изменило уклад жизни этой восточной страны. Причём это нашло своё отражение не только в Саудовской Аравии. Совсем недавно Криштиану Роналду получил в подарок от представителей тегеранской команды «Персеполис» ковёр. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых необычных подарках, которые получали звёздные футболисты.

Роналду и ковёр

Криштиану Роналду – один из богатейших спортсменов современности. Он может позволить себе практически любую вещь. Особенно любит он баловать свою подругу Джорджину Родригес. Дорогие автомобили, украшения, часы с бриллиантами, огромные букеты… Роналду привык дарить подарки сам, поэтому был весьма удивлён, когда перед предстоящим матчем азиатской Лиги чемпионов президент клуба-соперника Реза Дарвиш преподнёс в подарок ковёр ручной работы. Помимо этого, португальцу и его одноклубникам из «Аль-Насра» обещали сим-карту с особым тарифом. Сам Роналду выглядел весьма довольным. Кроме того, он успел получить в подарок портрет от иранской девушки-инвалида, которая изобразила футболиста ногой.

Россиянам дарят сухари, африканцам пиво

Один из лучших голкиперов России Игорь Акинфеев восемь лет назад получил в подарок от фанатов мешок сухарей. С тех пор вратарь ЦСКА только увеличивал количество матчей без пропущенных мячей. Сегодня его показатель составляет 353 игры. Это наибольшее количество матчей «на ноль» среди всех голкиперов, выступавших в чемпионатах России и СССР. Подарок оправдан.

Десять лет назад Роман Широков получил в подарок золотую клетку с канарейкой. Таким образом представители «Радио Зенит» отметили одного из своих лидеров того времени за успешное ведение аккаунта в одной из социальных сетей. Судьба канарейки неизвестна. Но Широков должен быть доволен, что ему не преподнесли в подарок живую курицу, как это делают в чемпионате Уганды. Таким образом в африканской стране награждают лучшего игрока матча. Правда, иногда лучший игрок матча в Уганде получает более универсальный подарок – ящик пива. Пенный напиток весьма актуален в низших британских лигах. Вполне логично, после матча там зачастую обсуждают его перипетии в баре.

Скульптура для Месси

Лионель Месси получает различные подарки не реже Криштиану Роналду. Футболка и бутсы – самые частые подарки аргентинцу. У него даже есть коллекция из номеров – дней его рождения. Или бутсы со значимыми моментами его карьеры. После победы на мундиале Месси получил в подарок чайник с изображением Кубка мира и именами троих сыновей, написанными по кругу. Сам же Лионель тоже не прочь делать подарки. После чемпионата мира–2022 аргентинец подарил своим партнёрам по сборной и членам тренерского штаба эксклюзивные золотые телефоны. А в своём новом клубе «Интер Майами» после двух сыгранных матчей подарил одноклубникам наушники известного бренда в цветах клуба. Дни рождения Месси редко обходятся без необычных подарков. Но один из самых-самых подарил Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи. В 2018 году в рамках чемпионата мира в России Лионель встретил своё 31-летие и получил в подарок копию скульптуры «Аргентинка».

Необычные подарки футболистам

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Константин Лицин