Рекордные безголевые серии, или Писарский наконец-то забил

Владимир Писарский – открытие прошлого сезона – спустя более полугода наконец-то прервал свою безголевую серию. «Засуха» длилась на протяжении пятнадцати матчей! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить и рассказать о знаковых «незабивных» периодах у ряда ведущих форвардов нашего чемпионата.
Только в Кубке
Писарский хотя и прервал свою столь неприятную и затяжную паузу по точному попаданию в чужие ворота, тем не менее все свои четыре мяча за период пребывания в Самаре записал на лицевой счёт в рамках игр в Кубке России. 23 февраля состоялся дебют Писарского (Сычевого) за клуб Игоря Осинькина против «Динамо». И сразу же Владимир оправдал надежды. О толковом приобретении на берегах Волги ещё больше заговорили после следующего, ответного поединка на «ВТБ Арене». В первый день весны уроженец Крыма помог «Крыльям» вырвать долгожданную ничью и пройти дальше в кубке. Через две недели на «Солидарность Самара Арене» вновь один из двух забитых мячей у «Крыльев» в первом из двух поединков против ЦСКА был записан на лицевой счёт Владимира. И после этого словно проклятье наложили на экс-форварда омского «Иртыша» и «Оренбурга». Были и три поединка в рамках Кубка России, и ещё одиннадцать матчей в чемпионате. Всё тщетно. Только в янтарном крае, в Калининграде, он наконец-то «размочил» ворота противника. Но повторим, за «Крылья Советов» Писарский в чемпионате России так ещё и не забил…
Спасибо Казахстану
После впечатляющего домашнего чемпионата мира ряд многоопытных россиян закончил выступления за сборную Россию. Среди них Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев. А вот у воспитанника «Спартака» Артёма Дзюбы, который 25 октября 2018 года в матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» поразил ворота французов, началась «чёрная полоса». И прервал этот «кошмар» Артём только в своём 15-м поединке – в матче второго тура отборочного цикла к чемпионату Европы–2020 с Казахстаном. После поединка в Нур-Султане россиянин не скрывал положительных эмоций от превосходного качества газона и атмосферы на трибунах. Вот тут-то Дзюбу и прорвало…
Женитьба виновата
Ещё один участник российского мундиаля – Фёдор Смолов – может с содроганием вспомнить предыдущее пребывание в «Динамо». Первый визит Смолова в клуб силового ведомства запомнился многим почитателям его таланта не очень хорошим периодом в карьере игрока. В 2013 году он женился на телеведущей и модели Виктории Лопырёвой, после чего пошли разговоры о том, что футбол у Смолова стоит не на первом месте. Сам футболист реагировал на критику жёстко. И всё же спустя 1775 игровых минут, или почти три года в реальном времени, Смолов снял проклятье.
Не забивай брату
Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков после гола в ворота, которые защищал в нижегородской «Волге» родной брат – Михаил Кержаков, не поражал цель в 23 играх кряду! Только в квалификации Лиги чемпионов, в матче против датского «Нордшелланда» Кержаков, выйдя на замену, сумел прервать свою голевую «засуху», которая длилась 1527 минут игрового времени, или 260 календарных дней.
Безголевые серии топовых российских форвардов
Фёдор Смолов
|«Динамо» Москва
|45
Александр Кержаков
«Зенит», сб. Россия
|23
|Артём Дзюба
|«Зенит», сб. Россия
|15
|Владимир Писарский
|«Крылья Советов»
|13
Константин Лицин
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