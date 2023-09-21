Рекордные безголевые серии, или Писарский наконец-то забил

Владимир Писарский – открытие прошлого сезона – спустя более полугода наконец-то прервал свою безголевую серию. «Засуха» длилась на протяжении пятнадцати матчей! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить и рассказать о знаковых «незабивных» периодах у ряда ведущих форвардов нашего чемпионата.

Только в Кубке

Писарский хотя и прервал свою столь неприятную и затяжную паузу по точному попаданию в чужие ворота, тем не менее все свои четыре мяча за период пребывания в Самаре записал на лицевой счёт в рамках игр в Кубке России. 23 февраля состоялся дебют Писарского (Сычевого) за клуб Игоря Осинькина против «Динамо». И сразу же Владимир оправдал надежды. О толковом приобретении на берегах Волги ещё больше заговорили после следующего, ответного поединка на «ВТБ Арене». В первый день весны уроженец Крыма помог «Крыльям» вырвать долгожданную ничью и пройти дальше в кубке. Через две недели на «Солидарность Самара Арене» вновь один из двух забитых мячей у «Крыльев» в первом из двух поединков против ЦСКА был записан на лицевой счёт Владимира. И после этого словно проклятье наложили на экс-форварда омского «Иртыша» и «Оренбурга». Были и три поединка в рамках Кубка России, и ещё одиннадцать матчей в чемпионате. Всё тщетно. Только в янтарном крае, в Калининграде, он наконец-то «размочил» ворота противника. Но повторим, за «Крылья Советов» Писарский в чемпионате России так ещё и не забил…

Спасибо Казахстану

После впечатляющего домашнего чемпионата мира ряд многоопытных россиян закончил выступления за сборную Россию. Среди них Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев. А вот у воспитанника «Спартака» Артёма Дзюбы, который 25 октября 2018 года в матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» поразил ворота французов, началась «чёрная полоса». И прервал этот «кошмар» Артём только в своём 15-м поединке – в матче второго тура отборочного цикла к чемпионату Европы–2020 с Казахстаном. После поединка в Нур-Султане россиянин не скрывал положительных эмоций от превосходного качества газона и атмосферы на трибунах. Вот тут-то Дзюбу и прорвало…

Женитьба виновата

Ещё один участник российского мундиаля – Фёдор Смолов – может с содроганием вспомнить предыдущее пребывание в «Динамо». Первый визит Смолова в клуб силового ведомства запомнился многим почитателям его таланта не очень хорошим периодом в карьере игрока. В 2013 году он женился на телеведущей и модели Виктории Лопырёвой, после чего пошли разговоры о том, что футбол у Смолова стоит не на первом месте. Сам футболист реагировал на критику жёстко. И всё же спустя 1775 игровых минут, или почти три года в реальном времени, Смолов снял проклятье.

Не забивай брату

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков после гола в ворота, которые защищал в нижегородской «Волге» родной брат – Михаил Кержаков, не поражал цель в 23 играх кряду! Только в квалификации Лиги чемпионов, в матче против датского «Нордшелланда» Кержаков, выйдя на замену, сумел прервать свою голевую «засуху», которая длилась 1527 минут игрового времени, или 260 календарных дней.

Безголевые серии топовых российских форвардов

Нападающий Клуб Кол-во матчей Фёдор Смолов «Динамо» Москва 45 Александр Кержаков «Зенит», сб. Россия 23 Артём Дзюба «Зенит», сб. Россия 15 Владимир Писарский «Крылья Советов» 13

Константин Лицин