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Евсеев назвал любимые песни Егора Крида эксклюзив

21 Сентября 2023 • 10:25 Комментировать

Воспитанник петербургского «Зенита» Алексей Евсеев в беседе с корреспондентом сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

- Пока я вас ждал, до моих ушей долетел Егор Крид.

- Да, я уже рассказывал про это, но часто на мои слова негативно реагировали. Я меломан, слушаю всё подряд. «Руки вверх», «Иванушки», Егор Крид, иностранные исполнители - это всё есть в моём плейлисте. Думаю, ещё 90 процентов парней в команде слушают то же самое, что и я.

- Назовите любимые песни Крида.

- Тяжёлый вопрос. У него много хитовых песен, но чаще всего я слушаю «We gotta get love». В «Урале» с парнями могли несколько раз подряд её прослушать.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Евсеев
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