Точилин: «Можно быть и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные»

Тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о своём будущем.

Напомним, Точилин занял свой нынешний пост по ходу текущего месяца после того, как клуб покинул Дмитрий Хохлов.

Точилин признался, что не удивится, если уже в ближайшее время его снимут с занимаемой должности.

«Мне сказали: «Приступай к работе». Без всяких формулировок. Можно быть и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ сочинцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. В ближайшем девятом туре чемпионата России «Сочи» встретится с «Крыльями Советов». Эта игра состоится 23 сентября и начнётся она в 14:00 по московскому времени.