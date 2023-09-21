Бут: «Андрей Тихонов вообще не стареет»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Мэтью Бут поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Андрее Тихонове.

По мнению южноафриканского футболиста, с годами 52-летний Тихонов совсем не изменился.

«Андрей Тихонов вообще не стареет! Я получал удовольствие, играя вместе с Андреем за «Крылья Советов». Не знаю, что он ест, но вообще не изменился!» — цитирует Бута «Чемпионат».

Напомним, Тихонов выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2004 год, а также возвращался в клуб в 2008 году. В общей сложности в составе самарской команды полузащитник провёл 147 матчей, забил 28 голов и отдал 28 результативных передач.