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Бут: «Андрей Тихонов вообще не стареет»

21 Сентября 2023 • 09:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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23.09 14:00

Экс-игрок «Крыльев Советов» Мэтью Бут поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Андрее Тихонове.

По мнению южноафриканского футболиста, с годами 52-летний Тихонов совсем не изменился.

«Андрей Тихонов вообще не стареет! Я получал удовольствие, играя вместе с Андреем за «Крылья Советов». Не знаю, что он ест, но вообще не изменился!» — цитирует Бута «Чемпионат».

Напомним, Тихонов выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2004 год, а также возвращался в клуб в 2008 году. В общей сложности в составе самарской команды полузащитник провёл 147 матчей, забил 28 голов и отдал 28 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Тихонов Мэтью Бут
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