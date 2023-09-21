Башич — о русской зиме: «Жесть, как холодно, но для меня это уже стало нормой»

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о русской зиме.

«Абсолютно не боюсь — уже испытал её в прошлом году. Жесть, как холодно, но для меня это уже стало нормой», — приводит слова Башича Sport24.

Напомним, Башич перешёл в «Оренбург» летом 2022 года из клуба «Зриньски Мостар». В текущем розыгрыше РПЛ 21-летний футболист провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После восьми туров РПЛ «Оренбург» расположился на 11-м месте турнирной таблицы, набрав восемь очков. Свой следующий матч команда Башича проведёт 24 сентября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.