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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов: «Отставка Хохлова не была как снег на голову»

21 Сентября 2023 • 09:17 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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23.09 14:00

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Напомним, Хохлов покинул клуб 17 сентября, а его место занял Александр Точилин. По словам Юсупова, уход Хохлова не стал для команды неожиданностью, так как все понимали, что «Сочи» показывал плохие результаты.

«Нам на следующий день, после матча со «Спартаком» объявили, что Дмитрий Валерьевич подал в отставку — её одобрили. Это не было, как снег на голову. Мы все не вечны», — цитирует Юсупова «Чемпионат».

После восьми туров РПЛ «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Артур Юсупов Сочи
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