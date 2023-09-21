Мостовой: «Абаскаль слишком нервный, ему надо расслабиться»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» отпраздновал минимальную победу над «Сочи» со счетом 1:0. После восьми сыгранных туров «красно-белые» набрали 13 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице.