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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Абаскаль слишком нервный, ему надо расслабиться»

21 Сентября 2023 • 08:26 Комментировать

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» отпраздновал минимальную победу над «Сочи» со счетом 1:0. После восьми сыгранных туров «красно-белые» набрали 13 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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