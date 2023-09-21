В субботу, 23 сентября, «Матч ТВ» покажет центральный матч девятого тура РПЛ

Девятый тур РПЛ растянется на три дня и пройдёт с 23 по 25 сентября 2023 года, в субботу по «Матч ТВ» будет показан только один матч.

В субботу, 23 сентября 2023 года, в российской Премьер-лиге состоятся три матча. Откроют игровой день футболисты «Крыльев Советов» и «Сочи». Во втором матче силами должны будут помериться игроки «Балтики» и «Ахмата». Центральный же поединок девятого тура назначен на 19:00 по московскому времени, в нём сойдутся футболисты московского «Спартака» и «Динамо». В этот игровой день РПЛ «Матч ТВ» покажет только центральный матч тура.

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