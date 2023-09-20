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Арсен Адамов назвал главную ошибку Ярошика в «Оренбурге»

20 Сентября 2023 • 23:14 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
24.09 14:00

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о работе бывшего наставника клуба Иржи Ярошика.

«Ярошик умный тренер, с хорошим пониманием тактических вещей. Но есть такое мнение: он был слишком мягким, и это главная ошибка», — заявил футболист в интервью Sport24. По словам Адамова, чешский специалист слишком спокойно прощал своим подопечным ошибки.

Напомним, что Иржи Ярошик провёл во главе «Оренбурга» лишь семь матчей с пятью поражениями, набрав лишь одно очко в РПЛ. В клубе Премьер-лиги чеха сменил Давид Деограсия.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Арсен Адамов
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