Арсен Адамов назвал главную ошибку Ярошика в «Оренбурге»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о работе бывшего наставника клуба Иржи Ярошика.

«Ярошик умный тренер, с хорошим пониманием тактических вещей. Но есть такое мнение: он был слишком мягким, и это главная ошибка», — заявил футболист в интервью Sport24. По словам Адамова, чешский специалист слишком спокойно прощал своим подопечным ошибки.

Напомним, что Иржи Ярошик провёл во главе «Оренбурга» лишь семь матчей с пятью поражениями, набрав лишь одно очко в РПЛ. В клубе Премьер-лиги чеха сменил Давид Деограсия.