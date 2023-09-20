Арсен Адамов: «От «Локомотива» и «Краснодара» был интерес»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды из петербургского «Зенита», рассказал о выбора нового клуба.

«От «Локомотива» и «Краснодара» действительно был интерес, но «Зенит» готов был отдать меня только в «Оренбург». Плюс команда играет в атакующий, интересный футбол», — рассказал футболист в интервью Sport24. Также, по словам Адамова, у него возникали сомнения из-за искусственного покрытия на стадионе «Газовик».

Арсен Адамов присоединился к «Оренбургу» на правах аренды летом текущего года. В составе подопечных Давида Деограсии защитник провёл шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги.