Сергеев — о возможном требле «Зенита»: «Может быть, перекрашу бороду в золотой»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, готов ли он сбрить бороду, если в этом сезоне его команда сделает требл.

«Нет, все равно бриться не буду. Но что-нибудь обязательно придумаю. Может быть, перекрашу в золотой, но обещать не буду!» — заявил Сергеев пресс-службе «сине-бело-голубых».

20 сентября «Зенит» одолел «Ахмат» (3:3, 4:2 – по пенальти) в четвертом туре группового этапа Кубка России. Сергеев отыграл 81 минуту и стал автором двух забитых мячей.

Следующий матч «Зенита» состоится 24 сентября. В девятом туре РПЛ команда Сергея Семака встретится с московским «Локомотивом».