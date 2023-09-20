В «Сочи» рассказали о состоянии газона арены «Фишт»

Гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона на домашней арене сочинцев – стадионе «Фишт». Напомним, что из-за его неудовлетворительного состояния сочинцам пришлось сыграть со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ в гостях.

«Наше поле восстанавливают. К нам регулярно приезжают комиссии. Мне фото поля — уже зеленое, трава уже во всю растет. Чуть позже смогу сказать, когда сможем на нём сыграть. До октября у нас достаточно времени», - цитирует Рубашко «Матч ТВ».

«Сочи» после восьмого тура Премьер-лиги расстался с главным тренером Дмитрием Хохловым. Теперь руководит игроками другой экс-динамовец Александр Точилин. Южане идут в турнирной таблице на 13-м месте с шестью баллами.