Представитель Жозуа Гилавоги Маркус Пинкерт специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента, которого связывают с переездом в Россию.

«Если честно, я сильно сомневаюсь, что Жозуа продолжит карьеру в России. На данный момент нет предложения, которое бы нас устроило. И совсем не уверен, что оно поступит», - сказал Пинкерт нашему корреспонденту.

Напомним, ранее появлялись новости, что легионер на правах свободного агента может пополнить состав столичного «Локомотива». С 2016 года футболист принадлежал «Вольфсбургу», ранее воспитанник «Сент-Этьена» играл за родной клуб, а также числился в мадридском «Атлетико».