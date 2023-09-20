В ночь на понедельник клубный магазин «Рубина» на «Ак Барс Арене» был ограблен. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, мужчина взломал дверь и принялся набирать товары – кепки, футболки и толстовки. Ущерб составил примерно 65 тысяч рублей.

Отмечается, что сигнализация в магазине сработала, но какой-то причине частное охранное предприятие не получило сообщение об этом. Когда утром сотрудники пришли в магазин, выяснилось, что часть товара пропала. Грабителя до сих пор не задержали.

Стоит сказать, что в день перед ограблением «Рубин» крупно – со счётом 0:3 – проиграл на своём поле «Зениту» в матче восьмого тура чемпионата России.