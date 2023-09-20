Орещук считает, что «Зенит» будет продолжать побеждать, если у «Газпрома» не закончатся деньги

Известный функционер Роман Орещук высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Зенит» на голову сильнее всех в РПЛ. Если в ближайшее время у «Газпрома» не закончатся деньги, то «Зенит» будет побеждать еще долго», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Функционер считает, что в нынешнем сезоне чемпионата России никакой интриги не будет, «Зенит» остается главным претендентом на титул.

После восьми туров «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Напомним, чемпионская серия «Зенита» длится на протяжении пяти лет. Самая продолжительная серия принадлежит «Спартаку» — шесть чемпионств подряд.