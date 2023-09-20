​Бейл: «Жигулёвское лучше Heineken»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сообщил, что ему нравится российское пиво. По словам нидерландского футболиста, всё зависит от бренда, но, например, пиво Heineken его не впечатляет.

«Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошёл?» Для меня «Жигулёвское» намного лучше», - цитирует Бейла «РИА Новости».

«Крылья Советов» на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» самарская команда отстаёт всего лишь на три зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в субботу, 23 сентября, - против «Сочи» на своём поле.