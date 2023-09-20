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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бейл: «Жигулёвское лучше Heineken»

20 Сентября 2023 • 16:38 Комментировать

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сообщил, что ему нравится российское пиво. По словам нидерландского футболиста, всё зависит от бренда, но, например, пиво Heineken его не впечатляет.

«Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошёл?» Для меня «Жигулёвское» намного лучше», - цитирует Бейла «РИА Новости».

«Крылья Советов» на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» самарская команда отстаёт всего лишь на три зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в субботу, 23 сентября, - против «Сочи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл
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