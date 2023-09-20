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Мостовой: Моё мнение намного весомее, чем тех, кто не играл в Европе

20 Сентября 2023 • 16:37 Комментировать

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, почему он не появляется на телеэкранах.

«У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года. Они пока не делают новое предложение. Почему? Потому что вы же знаете, те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, они не особенно нужны», — заявил Мостовой Legalbet.

По мнению эксперта, сейчас в передачах выступают пару известных людей, остальные забили где-то по два гола, а теперь что-то рассказывают. Мостовой считает, что его мнение намного весомее, чем тех, кто не играл в Европе.

Напомним, Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. На данный момент экс-хавбек проходит обучение в тренерской Академии РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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