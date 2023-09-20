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Валерий Баринов: «Вряд ли «Локомотив» вылетит из РПЛ»

20 Сентября 2023 • 16:28 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

По мнению Баринова, из РПЛ «Локомотив» вылететь не должен, однако бороться за высокие места «железнодорожникам» будет непросто. Актёр отметил, что сейчас команде не хватает нападающих.

«Последняя игра была абсолютно непонятной. Конечно, вряд ли вылетят, но и на высокие места рассчитывать пока сложно. Нападающих в команде практически нет. Остался по сути один Дзюба из чистых форвардов», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов
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