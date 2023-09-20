​Титов: «Тяжело бодаться с «Зенитом»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов дал комментарий на тему конкуренции с «Зенитом» в российском футболе.

«Понятно, что тяжело бодаться с «Зенитом». Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают. Сейчас они подписали Михайлова и сразу отдали в аренду», - цитирует Титова Metaratings.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, отставая от «Краснодара» на один зачётный балл.

В среду «Зенит» проведёт матч против «Ахмата» в Кубке России. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.