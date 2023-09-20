Булыкин поддержал идею реконструкции «золотого матча-2002» между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможной реконструкции «золотого матча» 2002 года между «железнодорожниками» и ЦСКА.

Булыкин поддержал идею проведения такой игры, отметив, что легенд российского футбола следует помнить и уважать, поскольку именно на ветеранах держатся традиции.

«Мне об этом ничего неизвестно, то я двумя руками за! Даже не за реконструкцию, а за «Лигу легенд», которую должна организовать РФС и каждый клуб поддержать. Всё-таки, легенды российского футбола есть и им нужно отдать почёт и уважение», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, Булыкин выступал за «Локомотив» с 1995 по 2001 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» нападающий провёл 89 матчей, в которых забил 24 гола и отдал девять результативных передач.