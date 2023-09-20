Тихий: «Говорят, у меня сильный спазм»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о своём состоянии после кубковой игры со «Спартаком» (0:3).

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист получил травму. По словам Тихого, врачи выявили у него сильный спазм.

«Там был момент с падением, под меня сзади подкатился игрок «Спартака». После этого буквально минут через пять появился сильный спазм. Но пока ничего не могу сказать, МРТ ещё не делали», — цитирует Тихого «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл за «Пари НН» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После восьми туров чемпионата России нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой ближайший матч «Пари НН» проведёт 24 сентября против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.