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Гладилин: «Матчи «Локомотива» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу»

20 Сентября 2023 • 15:05 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Бывший футболист «Локомотива» Валерий Гладилин высказался об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне, сравнив её с интернет-шоу, в котором принимает участие нападающий команды Артём Дзюба.  

Гладилин признался, что не понимает, в какой футбол сейчас играет «Локомотив», отметив, что игра не должна строиться на 35-летнем футболисте.

«Матчи «Локомотива» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу. Команда проиграла 0:2 «Оренбургу», который не имеет никакого потенциала. «Оренбург» же издевался над ними, хотя это команда без задач», — приводит слова Гладилина Legalbet.

После восьми туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Валерий Гладилин
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