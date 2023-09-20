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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Титов поддержал Карпина, посоветовавшего футболистам уезжать из России

20 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать

Валерий Карпин, главный тренер сборной России, недавно посоветовал российским футболистам по возможности уезжать в статусные европейские лиги. Слова Карпина некоторые приняли в штыки. Так, например, депутат Роман Терюшков сказал, что действия тренера российской сборной похожи на вражеские.

Комментарий по поводу нашумевших слов Валерия Карпина дал Егор Титов – бывший футболист «Спартака».

«Читал, что наша великая Тарасова раскритиковала Карпина за то, что он посоветовал игрокам уезжать из РПЛ. Я с этим не соглашусь, потому что Карпин говорит правильные вещи. В данный момент надо уезжать», - цитирует Титова Metaratings.

Напомним, что недавно в испанский чемпионат отправился полузащитник Арсен Захарян. 

​Карпин объяснил свой нашумевший совет футболистам уезжать из России


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Егор Титов
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