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«Спартак» отказался от португальского защитника

20 Сентября 2023 • 14:52 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Спартака» мог пополнить португальский защитник Андре Амаро. Московский клуб мог подписать футболиста примерно за 8 миллионов евро, но от кандидатуры Амаро «красно-белые» решили отказаться из-за возраста и рисков адаптации игрока. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отметим, что Андре Амаро в августе переехал в Катар, сменив «Виторию Гимарайнш» на «Аль-Райан».

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч, против «Динамо», «Спартак» проведёт 23 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андре Амаро
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