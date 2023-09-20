Осинькин: «Завтра посмотрим на состояние Ушакова, если всё будет хорошо, перевезём его в Самару»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии нападающего Егора Ушакова, который ранее получил сотрясение головного мозга.

«Егор пока остался в Калининграде. Завтра посмотрим его состояние. Если всё будет хорошо, перевезём его в Самару», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Ушаков перешёл в «Крылья Советов» по ходу текущего месяца из ЦСКА на правах аренды. В составе самарской команды вингер успел провести два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут 23 сентября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.