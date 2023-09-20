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​Титов вспомнил, как они с Аленичевым хотели сохранить Дзюбу в «Спартаке»

20 Сентября 2023 • 14:22 Комментировать

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов вспомнил об уходе из московского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, что Дзюба сменил «Спартак» на «Зенит» летом 2015 года. При этом предварительный контракт с питерцами нападающий заключил ещё в начале того года. В средине 2015-го, как раз когда Дзюба уходил из «Спартака», команду принял Дмитрий Аленичев, в штаб которого входил Егор Титов.

«Для меня было больновато, когда из «Спартака» уходил Дзюба, а мы с Аленичевым только пришли и задали первый вопрос: можно ли, чтобы он остался? Нет, уже нельзя, он подписал контракт с «Зенитом». Возможно, если бы мы пришли раньше, Дзюба не ушёл бы в «Зенит», - цитирует Титова Metaratings.

С февраля 2023 года Артём Дзюба выступает за «Локомотив». В 20 матчах за «железнодорожников» нападающий записал на свой счёт 10 голов и семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Егор Титов Дмитрий Аленичев Артём Дзюба
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