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Игрок «Краснодара» Кайо выбыл до конца года

20 Сентября 2023 • 13:41 Комментировать
Краснодар
...
Урал
24.09 19:00

Защитник «Краснодара» Кайо не сможет помочь своей команде в текущем году.

Напомним, 28-летний футболист получил повреждение в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0). Как сообщает «РБ Спорт», в ходе обследования было выявлено, что Кайо повредил плечевой сустав, из-за чего он был прооперирован. Ожидается, что защитник полностью восстановится по ходу зимних сборов «Краснодара».

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 24 сентября против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Краснодар Кайо Панталеао
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