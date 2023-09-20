Пименов: «Клаудиньо — лучший игрок РПЛ, он сильнее Промеса»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.

Эксперт считает, что именно бразилец сейчас является лучшим игроком РПЛ, а не нападающий «Спартака» Квинси Промес, которого ранее выделил главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль назвал Промеса самым лучшим футболистом в России? Лично я считаю, что Клаудиньо лучший игрок РПЛ. Он сильнее Промеса», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету Промеса четыре мяча и шесть передач в 11 встречах за «Спартак».