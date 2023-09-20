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Пименов: «Клаудиньо — лучший игрок РПЛ, он сильнее Промеса»

20 Сентября 2023 • 13:26 Комментировать (2)
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.

Эксперт считает, что именно бразилец сейчас является лучшим игроком РПЛ, а не нападающий «Спартака» Квинси Промес, которого ранее выделил главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль назвал Промеса самым лучшим футболистом в России? Лично я считаю, что Клаудиньо лучший игрок РПЛ. Он сильнее Промеса», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету Промеса четыре мяча и шесть передач в 11 встречах за «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Пименов Клаудиньо Квинси Промес
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Комментарии (2)
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TEREX
20 Сентября 2023 в 17:09
та ни могёт такова быть..)) самаи лушчии фуцбалисты тока ф свинарники..)) с энтим глупа спорить..))
рас абасскаля сказал..то так ано и есть..))
nadezhda
20 Сентября 2023 в 14:18
И чем же он сильнее? "Подлыми" выходками на поле?
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