Каррера оценил шансы Черчесова возглавить клуб в Европе

Итальянский специалист Массимо Каррера, приводивший к чемпионскому титулу московский «Спартак», поделился мнением о дальнейшей карьере российского тренера Станислава Черчесова.

«Наслышан об успехах Черчесова. Его шансы снова найти работу где-нибудь в Европе? Разумеется, шансы хорошие! Его достижения в Венгрии позволяют ему рассчитывать на это», - передают слова Карреры «Известия».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он приводил команду к чемпионскому титулу. Российского наставника отправили в отставку после провала в Лиге чемпионов, где «Ференцварош» уступил фарерскому «Клаксвику».