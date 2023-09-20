Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не против сыграть в ретро-матче между «железнодорожниками» и ЦСКА.

«Готов ли я сыграть? Ну посмотрим, куда пригласят. Я всегда готов с ветеранами побегать, поиграть. Потому что футбольные мысли и взаимодействие на таком высоком уровне у ребят, что приятно играть. Ноги уже не бегут, физика уже не та, но по мысли футбол у легенд сильно отличается от обычного футбола», — сказал Булыкин.

Ранее в РФС сообщили, что планируется реконструировать «золотой матч - 2002» между «Локомотивом» и ЦСКА. В конце сезона-2022 «железнодорожники» и ЦСКА набрали одинаковое количество очков. При том регламенте команды должны были сыграть очный матч, так как другие показатели выступления команд тогда не учитывались.

Победил в том матче «Локомотив» со счётом 1:0. Победный гол на счету Дмитрия Лоськова.