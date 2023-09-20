Каррера: «Спартак» может бороться за самые высокие места в РПЛ»

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Хорошо начали сезон, выиграв три первых матча. Потом результаты ухудшились. У «Спартака» хорошие игроки, хороший тренер - он может бороться за самые высокие места», - приводят слова итальянского тренера «Известия».

В последнем матче Премьер-лиги спартаковцы отпраздновали минимальную победу над «Сочи» со счетом 1:0. По итогам восьми туров чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.