В «Оренбурге» ответили на вопрос о возвращении Ярошика

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о возможном возвращении в клуб чешского специалиста Иржи Ярошика.

«Мы не думали на эту тему. Иржи хороший парень. Но у нас есть тренер. Работаем с Давидом Деограсией. Нас все устраивает», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что месяц назад «Оренбург» объявил об увольнении Ярошика с поста главного тренера команды. Вместо него коллектив возглавил испанский наставник Давид Деограсия.

В последнем матче «Оренбург» на выезде победил московский «Локомотив» со счетом 2:0. После восьми туров команда с восемью очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.