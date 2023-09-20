Названо условие трансфера Гилавоги в «Локомотив»

Представители агентства Spocs Global Sports, которое ведет дела французского полузащитника Жозуа Гилавоги, высказались касательно потенциального перехода игрока в московский «Локомотив».

«Ждем улучшенное предложение от «Локомотива». Только в этом случае сделка может быть закрыта. Если нет, то шансов на успех не будет. «Локомотив» все знает», - передает слова агентства «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент 33-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был немецкий «Вольфсбург». В прошлом сезоне Гилавоги принял участие в 26 поединках за «волков», в которых отметился одним забитым мячом.