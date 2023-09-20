Игрок «Пари НН» Александров — о поражении от «Спартака»: «Я опустошён, мы хотели выиграть»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о поражении от «Спартака» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

Александров признался, что его расстроило поражение в этой игре, так как нижегородцы рассчитывали на победу. Напомним, что два своих гола «Спартак» забил уже в добавленное арбитром время.

«Хотели выиграть. Я опустошён. Всегда играем на победу. До последнего были шансы, но не получилось», — цитирует Александрова «Чемпионат».

После четырёх туров группового этапа Кубка России «Пари НН» занимает последнее четвёртое место в квартете D, набрав два очка.

Свой следующий матч нижегородцы проведут 24 сентября против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.