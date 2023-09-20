Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 27-летнего российского полузащитника Зелимхана Бакаева из санкт-петербургского «Зенита» в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

- Достаточно неожиданная аренда. По-моему, впервые российский футболист из РПЛ переходит в клуб из ОАЭ. Из тех, кого я знаю лично, после «Анжи» в Объединённых Арабских Эмиратах играли Жусилей и Буссуфа, но они не россияне.

К большому сожалению, Бакаеву не удалось закрепиться в основном составе «Зенита». Наверняка были клубы, желающие его заполучить, из российского чемпионата, но «Зениту» невыгодно усиливать конкурентов.

Появился вариант, с «Аль-Вахдой», и Бакаева отдали туда в аренду. Конечно, парню надо играть, он сейчас в расцвете сил. Плюс, думаю, немаловажную роль сыграли финансовые условия сделки как для Бакаева, так и для «Зенита».

Думаю, в Объединённых Арабских Эмиратах неплохой чемпионат. Всё-таки сборная ОАЭ достаточно успешно выступает в Кубке Азии, ну и клубы там достаточно богатые, которые могут позволить себе привлекать именитых футболистов.