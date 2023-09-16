Ловчев: «Ивичу удалось слепить из футболистов отличный коллектив»

Бывший футболист Евгений Ловчев отметил тренерскую работу Владимира Ивича в «Краснодаре».

- Владимиру Ивичу удалось слепить из этих футболистов такой коллектив, который после семи туров в одиночку возглавляет турнирную таблицу, - цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Также ветеран считает, что все игроки «быков» играют на максимуме, полностью раскрывая свои способности. По словам Ловчева, Джон Кордоба является лучшим нападающим в лиге на сегодняшний день, выделяет Батчи умением играть с мячом на скорости. Ветеран отдельно отметил надежность и уверенность в своих силах Матвея Сафонова и Кайо, которые больше не допускают глупых ошибок.

«Ахмат» и «Краснодар» начнут свой матч в 16:30.