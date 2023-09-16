Ловчев объяснил эмоциональный всплеск игроков «Ахмата»

Накануне матча «Ахмата» и «Краснодара» в Премьер-лиге экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал сильные стороны команды из Грозного. Ветеран считает, что в «Ахмате» очень сыгранная команда на протяжении нескольких лет, а усиления состава не бывали массовыми, а скорее - точечными.

- Как только в «Ахмате» происходит очередная смена тренера, у игроков случается эмоциональный всплеск, - цитирует экс-футболиста «Плеймейкер».

При этом Евгений Ловчев отметил серьезную накачку игроков со стороны нового наставника Мирослава Ромащенко. Также ветеран уверен, что на таких эмоциях команда не может долго «выезжать».