Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев объяснил эмоциональный всплеск игроков «Ахмата»

16 Сентября 2023 • 12:35 Комментировать

Накануне матча «Ахмата» и «Краснодара» в Премьер-лиге экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал сильные стороны команды из Грозного. Ветеран считает, что в «Ахмате» очень сыгранная команда на протяжении нескольких лет, а усиления состава не бывали массовыми, а скорее - точечными.

- Как только в «Ахмате» происходит очередная смена тренера, у игроков случается эмоциональный всплеск, - цитирует экс-футболиста «Плеймейкер».

При этом Евгений Ловчев отметил серьезную накачку игроков со стороны нового наставника Мирослава Ромащенко. Также ветеран уверен, что на таких эмоциях команда не может долго «выезжать».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
17:19 · Кубок России
Карпин не считает, что для его команды Кубок важнее чемпионата
17:18 · Кубок России
Тихий — о крупном поражении от «Спартака»: «Счёт не по игре»
17:15 · Кубок России
Рахимов: «Лишний день подготовки не даёт большого преимущества»
17:12 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА не побеждал в основное время в 6 последних матчах
17:03 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Бителло может стать таким же, как и Малком»
16:45 · Кубок России
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:45 · Кубок России
«Рубин» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:44 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что «Зенит» будет продолжать побеждать, если у «Газпрома» не закончатся деньги
16:44 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Абаскаль сам не понимает, чего хочет»
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Бейл: «Жигулёвское лучше Heineken»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Моё мнение намного весомее, чем тех, кто не играл в Европе
16:28 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Вряд ли «Локомотив» вылетит из РПЛ»
16:22 · Кубок России
​Ерохин будет капитаном: «Зенит» назвал состав на матч в Грозном
16:11 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Матч с «Пари НН» был для «Спартака» почти тренировочным»
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Тяжело бодаться с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем