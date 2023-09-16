Ловчев: «Состав ЦСКА по-прежнему можно назвать недоукомплектованным»

Бывший футболист Евгений Ловчев сделал прогноз на матч ЦСКА - «Крылья Советов». По его мнению, столичная команда должна победить в результативной и интересной борьбе, а счет, вероятнее всего, будет 2:1. В пользу ЦСКА говорят фактор домашнего поля и лучший кадровый подбор исполнителей. Тем не менее, у «армейцев» не все в порядке с качеством футболистов.

- После продажи нескольких игроков состав ЦСКА по-прежнему можно назвать недоукомплектованным, - отметил Ловчев в интервью «Плеймейкеру».

Экс-игрок считает, что новичков ЦСКА еще предстоит встраивать и встраивать в игру команды.

Напомним, что матч команды Владимира Федотова против «Крыльев Советов» начнется в 14:00 в субботу.