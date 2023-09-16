Ловчев отметил качество работы Осинькина в «Крыльях Советов»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин проделал большую работу в самарской команде.

- Футбол в исполнении «Крыльев Советов» не меняется в худшую сторону, оставаясь зрелищным, атакующим и результативным, - отметил Ловчев в интервью «Плеймейкеру».

Экс-футболист добавил, что ранее считалось, что Осинькин «выезжает» за счет обилия бывших воспитанников академии «Чертаново», которых он ранее тренировал. Но несмотря на постоянную продажу лидеров в другие команды, «Крылья» успешно играют и идут в группе лидеров.

Напомним, что в субботу самарская команда сыграет против ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.